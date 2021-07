Adl voleva cedere Insigne nel 2019, ma non arrivarono offerte, perciò Lorenzo ruppe con Raiola (Di lunedì 19 luglio 2021) Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano ripercorre gli ultimi anni di Insigne a Napoli sottolineando che ormai non c’è più dialogo con il club. Adl lo avrebbe ceduto già nel 2019 se fossero arrivate offerte. “Il Napoli e Insigne hanno smesso di dirsi qualcosa proprio nel momento in cui c’è stato l’ultimo rinnovo, e nella penombra, da una parte e anche dall’altra, si è sempre nascosta una sottile tentazione di staccarsi. Sarebbe successo già nel 2019, e Lozano divenne la preparazione all’eredità sulla fascia, se un magnate o un amante del ‘tiraggiro’ si fosse presentato da Adl. Ma il sismografo non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano ripercorre gli ultimi anni dia Napoli sottolineando che ormai non c’è più dialogo con il club. Adl lo avrebbe ceduto già nelse fossero arrivate. “Il Napoli ehanno smesso di dirsi qualcosa proprio nel momento in cui c’è stato l’ultimo rinnovo, e nella penombra, da una parte e anche dall’altra, si è sempre nascosta una sottile tentazione di staccarsi. Sarebbe successo già nel, e Lozano divenne la preparazione all’eredità sulla fascia, se un magnate o un amante del ‘tiraggiro’ si fosse presentato da Adl. Ma il sismografo non ...

