Acqua pubblica | le stelle cadenti del nuovo corso M5S

(Di lunedì 19 luglio 2021) NelStatuto del M5S, scompare la stella dell’e spunta quella della economia eco-sociale di mercato, due passi indietro sul piano dei valori culturali, politici e sociali pdf qui Ricordo che le teorie sull’economia sociale di mercato sono il patrimonio del pensiero social-cristiano di stampo liberale tedesco sin dagli anni ’50. E’ solo con l’apparizione della “terza via “alla Blair, alla Schroeder, alla Clinton che anche la sociademocrazia aderisce all’economia sociale di mercato, giocando per di più su … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

