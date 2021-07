Accademia Volley premiata da Mastella: resta il nodo impianto per il prossimo anno (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- L’Accademia Volley è in serie B2, ma deve ancora conquistarsi una palestra tutta sua. La squadra di pallavolo, che ha vinto alla grande il campionato di Serie C, si scontra però con i problemi di natura logistica che riguardano anche altre realtà sportive: le ragazze del Presidente Dante Ruscello, festeggiate oggi dal sindaco Clemente Mastella e dal consigliere delegato allo sport Enzo Lauro, dovranno ancora allenarsi per il prossimo campionato probabilmente presso la palestra del “Salvatore Rampone” in coabitazione con la formazione di pallacanestro della Miwa. Il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- L’è in serie B2, ma deve ancora conquistarsi una palestra tutta sua. La squadra di pallavolo, che ha vinto alla grande il campionato di Serie C, si scontra però con i problemi di natura logistica che riguardano anche altre realtà sportive: le ragazze del Presidente Dante Ruscello, festeggiate oggi dal sindaco Clementee dal consigliere delegato allo sport Enzo Lauro, dovrancora allenarsi per ilcampionato probabilmente presso la palestra del “Salvatore Rampone” in coabitazione con la formazione di pallacanestro della Miwa. Il ...

