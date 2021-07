AAA Ambientalista cercasi per il centrosinistra

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il giorno dopo l’addio dei Verdi alla coalizione delc’è chi è già pronto a rimpiazzare il vuoto lasciato dal partito e a riscoprire la propria vena. E’ il caso di Igor Boni, già candidato alle primarie con i Radicali, che ci tiene a ricordare all’aspirante sindaco Stefano Lo Russo il suo ambientalismo. “Durante un intero anno di campagna ho messo sempre al primo posto il progetto di una nuova Torino sostenibile, una città che sappia riprogettarsi nel nome di una riconversione di stampo ambientale, per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sui cittadini e per contribuire alla costruzione di un nuovo modello di ...

