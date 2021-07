A Palermo campagna vaccinale per docenti e studenti nelle scuole (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue la campagna vaccinale dell’Asp di Palermo nelle scuole di città e provincia. Gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale, dopo la tappa del 13 luglio scorso all’Istituto Piazza ed al Medi, sono stati all‘Istituto Comprensivo Verdi ed al Benedetto Croce. “L’obiettivo – ha spiegato il direttore generale, Daniela Faraoni – è di consentire a tutti i lavoratori della scuola, agli studenti ed L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) Prosegue ladell’Asp didi città e provincia. Gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale, dopo la tappa del 13 luglio scorso all’Istituto Piazza ed al Medi, sono stati all‘Istituto Comprensivo Verdi ed al Benedetto Croce. “L’obiettivo – ha spiegato il direttore generale, Daniela Faraoni – è di consentire a tutti i lavoratori della scuola, aglied L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : A Palermo campagna vaccinale per docenti e studenti nelle scuole - TgrRaiSicilia : Vaccino a scuola, prosegue la campagna dell'Asp di Palermo - TGR Sicilia - Amnesty_Gr243 : Il Gruppo Italia 243 è vicino ad Ales Bialiatski, dissidente Bielorusso, arrestato ancora una volta nel corso di qu… - Carmela_oltre : RT @RedattoreSocial: Il #vaccino? Facile come prendere un aperitivo in riva al mare al tramonto, dal tavolo di un locale. È #AperiVax, la c… - RedattoreSocial : Il #vaccino? Facile come prendere un aperitivo in riva al mare al tramonto, dal tavolo di un locale. È #AperiVax, l… -