A Bologna Salvini rilancia la candidatura a sindaco di Battistini Ma nel Centrodestra non c’è traccia di un accordo per sostenerlo

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Aci starebbe bene un imprenditore, in risposta a una sinistra che invece ha scelto l’apparato di partito. E noi parleremo anche a quel 40% di bolognesi di centrosinistra che hanno detto di no al sistema Pd, al sistema coop, al sistema Lepore e hanno fatto una scelta diversa”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteondo laper ildidi Fabioe riferendosi a chi alle primarie ha votato per Isabella Conti. “Sono fiducioso per natura e come imprenditore non mi metto in ...

Il leader della Lega Matteoper la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Sulla riforma il governo rischia? 'Spero di no, perché Letta e Conte non mettono in discussione la riforma Cartabia ma il ..."È da mesi che stiamo cercando di concludere su. Mi rifiuto di pensare che una poltrona in Rai valga il centrodestra e il cambiamento, anche ... Così Matteo, leader della Lega, sullo ...Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Bologna sia per sostenere la raccolta firme per i referendum sulla giustizia e sia per appoggiare il candidato civico alle prossime amministrati ...Il civico in campo da mesi con la lista «Bologna ci piace» ottiene il sostegno di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia: sfiderà il vincitore delle primarie Matteo Lepore ...