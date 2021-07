29 anni fa moriva Paolo Borsellino: il luogo della strage e le frasi per ricordarlo (Di lunedì 19 luglio 2021) Ricordiamo l’attentato in cui perse la vita Paolo Borsellino con una ricostruzione dell’accaduto e soprattutto con alcune sue frasi celebri sulla lotta alla mafia. Il 19 luglio 1992, 29 anni fa, Paolo Borsellino magistrato siciliano venne ucciso dalla mafia nella strage di Via d’Amelio a Palermo. Oggi ricordiamo quindi quella data così tragica, questa macchia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 luglio 2021) Ricordiamo l’attentato in cui perse la vitacon una ricostruzione dell’accaduto e soprattutto con alcune suecelebri sulla lotta alla mafia. Il 19 luglio 1992, 29fa,magistrato siciliano venne ucciso dalla mafia nelladi Via d’Amelio a Palermo. Oggi ricordiamo quindi quella data così tragica, questa macchia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Ventinove anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo nella quale persero la vita il giudice #PaoloBorsellino e cin… - BuffagniRoberto : Profezia facile: tra dieci anni stesso titolo, cambierà solo 39 al posto di 29. - TrevisoCityWR : Ventinove anni fa venne uccisoil giudice Paolo Borsellino - Nicola55304571 : ??PER NON DIMENTICARE Strage di Via d'Amelio, 29 anni fa moriva il giudice Paolo Borsellino in un attentato di mafia - miriotti : RT @VujaBoskov: tanti anni fa persone moriva perché non c'era rimedio per malattie, oggi noi fatto grande progresso, rimedio c'è ma persone… -