2 agosto 1980 | l’urlo di dolore di Marina Gamberini che non si può dimenticare

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 luglio 2021) Era un giorno di ordinaria normalità quel 2delnella sala d’aspetto della stazione di Bologna Centrale. Faceva caldo. Era estate e forse le meritate vacanze rappresentavano gli unici pensieri di chi, per lavoro o per svago, frequentava la stazione quella mattina. Quel che è certo è che nessuno poteva immaginare che quel giorno avrebbe cambiato per sempre la vita di tutti i passanti a Bologna, dei loro parenti, degli amici e dell’Italia intera. Perché è stato quello il giorno in cui si è consumato uno degli orrori più grande dell’epoca contemporanea. Una strage contro l’umanità che ha strappato via un pezzetto di cuore dal petto di tutti. La ...