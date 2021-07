Advertising

LAlternativaCE : Siamo tutti spiati! Inchiesta internazionale rivela dati rubati con software #Pegasus a 50mila persone tra cui 180… - RovereNaturale : RT @arturodicorinto: 180 giornalisti e 13 capi di Stato spiati da Pegasus: il software di sorveglianza torna alla ribalta delle cronache pe… - jdroad : RT @arturodicorinto: 180 giornalisti e 13 capi di Stato spiati da Pegasus: il software di sorveglianza torna alla ribalta delle cronache pe… - presanellarete : RT @RiccardoLuna: 180 giornalisti e 13 capi di Stato spiati da Pegasus: ecco come ci sono riusciti - RiccardoLuna : 180 giornalisti e 13 capi di Stato spiati da Pegasus: ecco come ci sono riusciti -

Ultime Notizie dalla rete : 180 giornalisti

Nei dati è elencato poi il numero di oltre, inclusi reporter e dirigenti del Financial Times, della CNN, del New York Times, di France 24, dell'Economist, dell'Associated Press e di ...L'indagine ha finora individuato almenoin 20 Stati - tra cui Azerbaigian, India, Marocco e Ungheria, dove la repressione contro il giornalismo indipendente è in aumento - potenziali ...Secondo un’indagine giornalistica, attraverso lo spyware Pegasus sarebbero stati spiati numerosi avvocati, attivisti politici e difensori dei diritti umani.Con un’inchiesta minuziosa, portata avanti da giornali come il Guardian e il Washington Post, ma anche organizzazioni per i diritti umani, è stato messo a nudo un sistema per ...