10 serie cult cancellate prima del tempo (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono sempre i migliori che se ne vanno. Il successo e la qualità di una serie tv non è, sempre, sinonimo di rinnovo. Dall’iconica Twin Peaks (riesumata nel 2017) alla più recente The OA, sono tantissime le serie con del potenziale che sono state interrotte bruscamente scatenando, così, l’insorgere dei fan lasciati con un mucchio di domande che non troveranno mai risposta. A nulla valgono petizioni e appelli online. Le ragioni di queste cancellazioni premature? I costi elevati e il conseguente calo di ascolti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono sempre i migliori che se ne vanno. Il successo e la qualità di una serie tv non è, sempre, sinonimo di rinnovo. Dall’iconica Twin Peaks (riesumata nel 2017) alla più recente The OA, sono tantissime le serie con del potenziale che sono state interrotte bruscamente scatenando, così, l’insorgere dei fan lasciati con un mucchio di domande che non troveranno mai risposta. A nulla valgono petizioni e appelli online. Le ragioni di queste cancellazioni premature? I costi elevati e il conseguente calo di ascolti.

Advertising

laviniamainardi : «Il segno del comando», la serie cult nelle strade di una Roma magnifica - - JustNerd_IT : #Grease: Rise of the Pink Ladies, in arrivo la serie prequel del film cult - Leggi l'articolo completo su:… - soundsblogit : Grease, arriva la serie tv prequel del film musical cult - howlettsolo : @mightyrren Ma pure io cazzo madonna io ti dico diventerà una serie di cult al pari degli og e dei prequel. Però or… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: E per 'L'assistente di volo', la serie che finalmente ha trasformato la diva della sitcom cult 'The Big Bang Theory' i… -

Ultime Notizie dalla rete : serie cult Ariano International Film Festival: svelati gli ospiti della nona edizione ... Federico Moccia , autore di romanzi apprezzatissimi quali: " Tre metri sopra il cielo ", " Ho voglia di te ", " Scusa ma ti chiamo amore ", oltre che regista e sceneggiatore di serie cult come ...

Moccia, Esposito e Capuano tra gli ospiti di Ariano Film Festival Il 27 agosto, Federico Moccia, autore di romanzi apprezzatissimi quali: 'Tre metri sopra il cielo', 'Ho voglia di te', 'Scusa ma ti chiamo amore', oltre che regista e sceneggiatore di serie cult come ...

10 serie cult cancellate prima del tempo Vanity Fair.it Gli Ospiti della nona edizione dell’Ariano International Film Festival Il 27 agosto, Federico Moccia, autore di romanzi apprezzatissimi quali:“Tre metri sopra il cielo”,“Ho voglia di te”,“Scusa ma ti chiamo amore”, oltre che regista e sceneggiatore di serie cult come ...

Ariano International Film Festival: svelati gli ospiti della nona edizione La direzione di Ariano International Film Festival ha da poco diramato la lista degli ospiti illustri della nona edizione attesa dal 26 luglio al 1° agosto.

... Federico Moccia , autore di romanzi apprezzatissimi quali: " Tre metri sopra il cielo ", " Ho voglia di te ", " Scusa ma ti chiamo amore ", oltre che regista e sceneggiatore dicome ...Il 27 agosto, Federico Moccia, autore di romanzi apprezzatissimi quali: 'Tre metri sopra il cielo', 'Ho voglia di te', 'Scusa ma ti chiamo amore', oltre che regista e sceneggiatore dicome ...Il 27 agosto, Federico Moccia, autore di romanzi apprezzatissimi quali:“Tre metri sopra il cielo”,“Ho voglia di te”,“Scusa ma ti chiamo amore”, oltre che regista e sceneggiatore di serie cult come ...La direzione di Ariano International Film Festival ha da poco diramato la lista degli ospiti illustri della nona edizione attesa dal 26 luglio al 1° agosto.