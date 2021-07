Zona gialla | 5 regioni rischiano anche Lazio | Campania e Veneto Allarme variante Delta

Advertising

davidefaraone : Due le misure da prendere: 1.riaprire tutto e libertà assoluta per chi ha il green covid pass, alcune limitazioni… - repubblica : Roma, maxi focolaio nato da Italia-Belgio: 'E' l'inizio dell'effetto Europei, e ora rischiamo la zona gialla' - ladyonorato : Nuove zone gialle? Un suicidio! - angeleri_mauro : RT @Vittori87874074: SE SEI UN UOMO..... TOGLI LA SCORTA PAGATA DAI GIÀ POVERI ITALIANI - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Zona gialla, 5 regioni rischiano (anche Lazio, Veneto e Campania). Allarme variante Delta -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

ilmessaggero.it

Lazio, rischioCon questi numeri sulla base dei vecchi criteri ancora in vigore il Lazio rischia la classificazione in fascia, che ripristina l'obbligo di mascherina all'aperto, ...Non è escluso che già da lunedì 26 luglio alcune Regioni passeranno in, anche se i parametri per l'assegnazione allaRossa, Arancione odovrebbero essere modificati in ...I contagi aumentano, i parametri non sono ancora cambiati e molte regioni hanno superato i limiti imposti dalla normativa vigente anche se la situazione delle terapie intensive non preoccupa.Mentre il timore della variante Delta ha già fatto impennare le disdette degli italiani pronti a partire per le ferie all’estero e diverse centinaia di nostri giovani connazionali ...