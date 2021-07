Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 19 luglio (Di domenica 18 luglio 2021) L’Italia resta in Zona bianca nella sua totalità, ma la sensazione è che l’idillio non durerà a lungo. Il monitoraggio settimanale come sempre al venerdì ha stilato i parametri per ciascuna regione o provincia autonoma e ne emerge un quadro in lieve peggioramento. Al momento, a ogni modo, tutte le regioni sono in Zona bianca, scongiurata la Zona gialla che sarebbe da preludio a un nuovo balletto di arancione e rossa come fino a giugno. ecco allora la nuova colorazione da ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) L’Italia resta innella sua totalità, ma la sensazione è che l’idillio non durerà a lungo. Il monitoraggio settimanale come sempre al venerdì ha stilato i parametri per ciascuna regione o provincia autonoma e ne emerge un quadro in lieve peggioramento. Al momento, a ogni modo, tutte lesono in, scongiurata lache sarebbe da preludio a un nuovo balletto dicome fino a giugno.allora lada ...

Advertising

Rinaldi_euro : Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone delira sulla destra: 'Responsabile di 130 mila morti Covid'. Il conduttore lo… - Alessio29544311 : RT @TorinoCoppia: Zona Bianca... si torna nei club a puttaneggiare un pò. L'outfit è quello giusto? Ci trovate anche su Discord: https://t… - wwwmeteoit : Green pass potrebbe entrare in vigore il 26 luglio. Tra gli obiettivi del governo c'è quello di tenere tutto il Pae… - ilriformista : La cabina di regia decisiva in settimana. Si decide su ristoranti, palestre, discoteche, mezzi di trasporto. Il cam… - aliceperon : Qualche anima buona mi riassume come funziona la ristorazione in zona bianca? Mi pareva si dovesse mantenere comunq… -