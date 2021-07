WTA Praga 2021, Barbora Krejcikova calpesta Tereza Martincova e vince il trofeo di casa (Di domenica 18 luglio 2021) A Praga la profeta in patria è Barbora Krejcikova. È lei la tennista ceca a tornare vittoriosa nel trofeo di casa, dopo due successi ‘stranieri’ di Jil Teichmann e Simona Halep. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros si conferma tennista in ascesa conquistando il terzo torneo del 2021 e della sua carriera in singolare (in doppio, femminile e misto, vanta sei prove dello Slam) arando la connazionale Tereza Martincova, a cui ha lasciato soltanto due giochi. Un march senza storia, dominato dal rovescio della Krejcikova, prossima numero 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Ala profeta in patria è. È lei la tennista ceca a tornare vittoriosa neldi, dopo due successi ‘stranieri’ di Jil Teichmann e Simona Halep. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros si conferma tennista in ascesa conquistando il terzo torneo dele della sua carriera in singolare (in doppio, femminile e misto, vanta sei prove dello Slam) arando la connazionale, a cui ha lasciato soltanto due giochi. Un march senza storia, dominato dal rovescio della, prossima numero 1 ...

