Wta Palermo 2021, giornata nera per l’Italia: nessuna azzurra supera le qualificazioni (Di domenica 18 luglio 2021) giornata nera per l’Italia nel Wta 250 di Palermo: delle tre azzurre impegnate nel turno decisivo di qualificazioni, nessuna è riuscita a staccare il pass per il main draw. La prima di esse, Camilla Rosatello, ha raccolto solo un game contro la numero 1 del seeding Elena Gabriela Ruse. La rumena ha trionfato per 6-1 6-0 e, sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ad Amburgo, ha perso solo una volta il servizio, senza mai perdere un turno di risposta. Nel tardo pomeriggio, invece, Marina Bassols ha sudato sette camicie per sconfiggere la resistenza di Martina Di Giuseppe. La tennista ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)pernel Wta 250 di: delle tre azzurre impegnate nel turno decisivo diè riuscita a staccare il pass per il main draw. La prima di esse, Camilla Rosatello, ha raccolto solo un game contro la numero 1 del seeding Elena Gabriela Ruse. La rumena ha trionfato per 6-1 6-0 e, sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo ad Amburgo, ha perso solo una volta il servizio, senza mai perdere un turno di risposta. Nel tardo pomeriggio, invece, Marina Bassols ha sudato sette camicie per sconfiggere la resistenza di Martina Di Giuseppe. La tennista ...

