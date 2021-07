Wp | Cellulari di reporter | attivisti e politici spiati da governi autoritari

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 18 luglio 2021) Diversi’ hanno usato un software israeliano per spiare idi giornalisti,e manager nel mondo. E’ quanto emerge dai leak di un’indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali. Il software, venduto dall’israeliana NSO Group e chiamato Pegasus, è nato per consentire aidi seguire terroristi e criminali. Tra iche l’hanno usato per spiare ci sarebbe - scrive il Wp - anche quello di Victor Orban. E dalle carte emergerebbe che nel mirino siano finite anche persone vicine a Jamal Khashoggi, il ...