WhatsApp si potrà usare senza avere lo smartphone collegato (Di domenica 18 luglio 2021) Rivoluzione in arrivo in casa WhatsApp. La popolare app di messaggistica ha comunicato il lancio di una nuova importante funzionalità, per ora solo in versione beta per un numero limitato di utenti: sarà possibile accedere a WhatsApp senza che il proprio smartphone sia necessariamente collegato alla rete. Si potrà quindi usare WhatsApp web o l’app desktop anche senza l’utilizzo di un telefono nelle vicinanze. Al momento infatti, come sanno bene tutti gli utenti della chat di proprietà di Facebook, non è possibile accedere a ... Leggi su tpi (Di domenica 18 luglio 2021) Rivoluzione in arrivo in casa. La popolare app di messaggistica ha comunicato il lancio di una nuova importante funzionalità, per ora solo in versione beta per un numero limitato di utenti: sarà possibile accedere ache il propriosia necessariamentealla rete. Siquindiweb o l’app desktop anchel’utilizzo di un telefono nelle vicinanze. Al momento infatti, come sanno bene tutti gli utenti della chat di proprietà di Facebook, non è possibile accedere a ...

WhatsApp si potrà usare su quattro dispositivi (senza smartphone collegato)