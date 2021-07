WeddingCaffeIlTour di Michelle Carpente a Roma la 3° puntata

(Di domenica 18 luglio 2021) La IIIdi #(partito dalla Puglia il 21 giugno), ideato dalla conduttrice e Destination Wedding Planner, sarà pubblicata il 19 luglio su IGTV (Instagram) e avrà come meta la città eterna,. Ospiti della: la Wedding ed Event Planner Eva Presutti. #è un format web di 6 puntate itineranti destinate a raccontare la magia dei luoghi più amati dagli sposi stranieri che scelgono l’Italia come meta per convolare a nozze. Insieme a, ci sarà Ines Pesce, ...

Advertising

viviromatv : La III puntata di #WeddingCaffeIlTour (partito dalla Puglia il 21 giugno), ideato dalla conduttrice e Destination W… - blogromaislove1 : Wedding e Social: lunedì 19 luglio a Roma va online la III puntata di #weddingcaffeiltour di Michelle Carpente?? - BoobleItalia : E' la Capitale la meta della terza puntata di #WeddingCaffeIlTour di Michelle Carpente: on line il 19 luglio -… -

Ultime Notizie dalla rete : WeddingCaffeIlTour Michelle

Booble Italia

Costiera Amalfitana e Napoli le mete della II puntata di #diCarpente, in onda domani 5 luglio su IGTV. Dopo il successo ottenuto con il format tv Matrimonio a sorpresa in Italia in onda su RealTime , la conduttrice e ...Dopo il successo ottenuto con il format tv Matrimonio a sorpresa in Italia in onda su RealTime, la conduttrice e Destination Wedding PlannerCarpente lancia il nuovo progetto digitale su IGTV (Instagram) #weddingcaffèiltour che è partito il 21 giugno con prima tappa in Puglia. Si tratta di un format web ...La III puntata di #WeddingCaffeIlTour (partito dalla Puglia il 21 giugno), ideato dalla conduttrice e Destination Wedding Planner Michelle Carpente, sarà pubblicata il 19 luglio su IGTV (Instagram) e ...Napoli ' Stasera, 4 luglio, al Campania Teatro Festival presso il Giardino paesaggistico di Porta Miano del Bosco di Capodimonte alle ore 22:30 andrà in scena 'Ultimo strip' spettacolo inserito ...