Warframe | in arrivo il supporto per cross-play | cross-save e su mobile – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

GamingToday4 : Warframe: in arrivo il cross-play e il cross-progression - GamingToday4 : Warframe: in arrivo il supporto per cross-play e cross-save - IGNitalia : Tra non molto il mondo di #Warframe sarò totalmente privo di barriere riguardanti le piattaforme di gioco. -

Ultime Notizie dalla rete : Warframe arrivo

Non solo: alla TennoCon è stato perfino annunciato l'di una versione mobile di, i cui dettagli, tuttavia, scarseggiano. Al momento non abbiamo una data precisa per il lancio di queste ...... che ha fatto da cornice per la presentazione dei contenuti innel prossimo futuro. L'...farà da apripista per la nuova fase (definita esattamente così dal team di Digital Extremes) di,...Presentata al TennoCon 2021 la nuova espansione di Warframe, The New War, in più l'annuncio del cross-play, cross-save e la versione per mobile.Warframe accoglierà a breve le feature di cross-play e cross-save su tutte le piattaforme e questo includerà anche la neo-annunciata versione mobile.