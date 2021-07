Volley femminile, Mondiale U20: l’Italia è campione del Mondo, Serbia travolta 3-0 in finale (Di domenica 18 luglio 2021) l’Italia è campione del Mondo. La Nazionale Under 20 di Massimo Bellano travolge 3-0 (25-18, 25-20, 25-23) la Serbia nella finale del Mondiale di categoria e, a distanza di 10 anni dal successo di Lima con Marco Mencarelli, tornano a conquistare il titolo più ambito a livello juniores. Si tratta dell’ottava vittoria in altrettanti incontri per le ragazze azzurre; per Massimo Bellano, invece, è l’ennesima medaglia della sua esperienza tricolore, tra Europei e Mondiali:: 2018 Oro Europeo juniores, 2019 argento Mondiale juniores, 2021 Oro Mondiale juniores, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021)del. La Nazionale Under 20 di Massimo Bellano travolge 3-0 (25-18, 25-20, 25-23) lanelladeldi categoria e, a distanza di 10 anni dal successo di Lima con Marco Mencarelli, tornano a conquistare il titolo più ambito a livello juniores. Si tratta dell’ottava vittoria in altrettanti incontri per le ragazze azzurre; per Massimo Bellano, invece, è l’ennesima medaglia della sua esperienza tricolore, tra Europei e Mondiali:: 2018 Oro Europeo juniores, 2019 argentojuniores, 2021 Orojuniores, ...

