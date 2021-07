Volley femminile, l’Italia vince i Mondiali Under 20: chi sono le azzurre? Guiducci MVP, Omoruyi di lusso, tanta A2 (Di domenica 18 luglio 2021) l’Italia ha vinto i Mondiali Under 20 di Volley femminile. Le ragazze del CT Massimo Bellano hanno sconfitto la Serbia con un secco 3-0 a Rotterdam e sono così salite sul gradino più alto del podio. Conosciamo però meglio chi sono le magiche azzurrine che hanno fatto festa in Olanda, riportando a casa quel titolo iridato di categoria che mancava da dieci anni (era la Nazionale di Valentina Diouf e Caterina Bosetti, capace di conquistare l’unico sigillo della nostra storia tra le Under 20). Gaia Guiducci è stata premiata come MVP del ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)ha vinto i20 di. Le ragazze del CT Massimo Bellano hanno sconfitto la Serbia con un secco 3-0 a Rotterdam ecosì salite sul gradino più alto del podio. Conosciamo però meglio chile magiche azzurrine che hanno fatto festa in Olanda, riportando a casa quel titolo iridato di categoria che mancava da dieci anni (era la Nazionale di Valentina Diouf e Caterina Bosetti, capace di conquistare l’unico sigillo della nostra storia tra le20). Gaiaè stata premiata come MVP del ...

