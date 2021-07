Volley femminile, Italia Campione del Mondo Under 20! Azzurrine in trionfo, Serbia demolita (Di domenica 18 luglio 2021) L’Italia è un rullo compressore a Rotterdam (Paesi Bassi), travolge la Serbia con un roboante 3-0 (25-18; 25-20; 25-23) in una Finale a senso unico e trionfa ai Mondiali Under 20 di Volley femminile. Le Azzurrine sono state impeccabili nell’arco di una settimana memorabile, hanno demolito tutte le avversarie con una forza tecnica fuori dal comune, hanno infilito sette successi consecutivi e sono meritatamente salite sul trono di questa rassegna continentale. La nostra Nazionale si impossessa dello scettro di categoria, vinto soltanto una volta nella storia (dieci anni fa, in campo c’erano ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) L’è un rullo compressore a Rotterdam (Paesi Bassi), travolge lacon un roboante 3-0 (25-18; 25-20; 25-23) in una Finale a senso unico e trionfa ai Mondiali20 di. Lesono state impeccabili nell’arco di una settimana memorabile, hanno demolito tutte le avversarie con una forza tecnica fuori dal comune, hanno infilito sette successi consecutivi e sono meritatamente salite sul trono di questa rassegna continentale. La nostra Nazionale si impossessa dello scettro di categoria, vinto soltanto una volta nella storia (dieci anni fa, in campo c’erano ...

