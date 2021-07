Viola come il mare: Francesca Chillemi protagonista della nuova fiction Mediaset (Di domenica 18 luglio 2021) La casa di produzione Lux Vide continuerà la sua collaborazione con la Mediaset con la quale oltre a produrre la seconda stagione di Buongiorno Mamma che ha avuto un grande successo, realizzerà una nuova fiction per Canale 5 tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini. Il titolo delle serie tv che presto verrà prodotta è Viola come il mare e la protagonista sarà Francesca Chillemi, la quale avrà per la prima volta un progetto in cui sarà la protagonista assoluta. Viola come il ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 18 luglio 2021) La casa di produzione Lux Vide continuerà la sua collaborazione con lacon la quale oltre a produrre la seconda stagione di Buongiorno Mamma che ha avuto un grande successo, realizzerà unaper Canale 5 tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini. Il titolo delle serie tv che presto verrà prodotta èile lasarà, la quale avrà per la prima volta un progetto in cui sarà laassoluta.il ...

