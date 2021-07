VIDEO Tour de France, highlights ultima tappa: van Aert vince la volata sui Campi Elisi! Cavendish battuto (Di domenica 18 luglio 2021) Wout van Aert ha vinto l’ultima tappa del Tour de France 2021. Il belga si è inventata una spettacolare volata sui Campi Elisi a Parigi, riuscendo a sconfiggere due grandissimi velocisti come Jasper Philipsen e Mark Cavendish (che inseguiva il record di successi parziali di Eddy Merckx alla Grande Boucle). Una vera e propria magia per l’alfiere della Jumbo-Visma perché in questa edizione della corsa a tappe più importante al mondo si era già imposto nella cronometro di ieri e sul Mont Ventoux. Tadej Pogacar ha ufficialmente vinto il Tour ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021) Wout vanha vinto l’delde2021. Il belga si è inventata una spettacolaresuiElisi a Parigi, riuscendo a sconfiggere due grandissimi velocisti come Jasper Philipsen e Mark(che inseguiva il record di successi parziali di Eddy Merckx alla Grande Boucle). Una vera e propria magia per l’alfiere della Jumbo-Visma perché in questa edizione della corsa a tappe più importante al mondo si era già imposto nella cronometro di ieri e sul Mont Ventoux. Tadej Pogacar ha ufficialmente vinto il...

