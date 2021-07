VIDEO Palermo, rosanero in partenza per il ritiro: i tifosi caricano la squadra (Di domenica 18 luglio 2021) I ragazzi di Giacomo Filippi, questo pomeriggio, hanno lasciato il capoluogo siciliano per dirigersi a San Gregorio Magno Leggi su mediagol (Di domenica 18 luglio 2021) I ragazzi di Giacomo Filippi, questo pomeriggio, hanno lasciato il capoluogo siciliano per dirigersi a San Gregorio Magno

Advertising

repubblica : Nubifragio a Palermo, i sub in strada per salvare la gente bloccata - Tg3web : Violento nubifragio nella notte a Palermo. Strade allagate e automobilisti intrappolati. Allerta arancione sulla Si… - LaFATAa5Stelle : RT @ElioLannutti: Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: automobilisti intrappolati in sottopassi e strade allagate – Video https://t.… - Rosyfree74 : RT @ErmannoKilgore: Purtroppo succede in tutto il Mondo! Però solo a #Roma ci sono degli idioti che incolpano ?@virginiaraggi? … https://t.… - DetectorLugen : Palermo, nubifragio si abbatte sulla città: automobilisti intrappolati in sottopassi e strade allagate - Video - Il… -