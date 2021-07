VIDEO | NAPOLI BASSA ANAUNIA 12-0 | GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

(Di domenica 18 luglio 2021) Ildi Luciano Spalletti parte con il botto. Gli azzurri battono 12-0 ilAnunia ed infiammano i tifosi presenti allo Stadio di Carciato. Quella contro laAnunia è la prima amichevole per ildi Spalletti. Il tecnico toscano ha deciso di utilizzare due formazioni diverse facendo giocare entrare in campo quasi tutti i giocatori presenti in ritiro. L'unico a disputare i 90' è stato il portiere Nikita Contini. FORMAZIONE PRIMO TEMPO(4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen. All. Spalletti ?ISCRIVITI AL CANALE: ...

Un Victor Osimhen scatenato mette a segno la sua tripletta personale portando ilsul 5 - 0 ... Troppo semplice così per lui! Clicca sulin allegato per guardare il gol di Osimhen:DIMARO - Napoli-Bassa Anaunia 12-0, prima amichevole del ritiro pre campionato degli azzurri a Dimaro. Reti di Osimhen (4), Elmas, Manolas, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna. Ecc ...Il Napoli di Spalletti esordisce in questa nuova stagione 2020-2021 a valanga contro contro i dilettanti della Bassa Anaunia, come successo nel 2017 quando ad ...