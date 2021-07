VIDEO Motocross, Tony Cairoli vince gara-2 del GP di Olanda: magia del fenomeno italiano (Di domenica 18 luglio 2021) Tony Cairoli ha vinto di prepotenza la gara-2 del GP di Olanda 2021, quarta tappa del Mondiale Motocross MXGP che è andata in scena sul circuito di Oss. Il centauro italiano ha tirato fuori tutta la sua classe cristallina e si è imposto con immensa personalità, riuscendo ad avere la meglio sullo sloveno Tim Gajser (iridato in carica). Il nove volte Campione del Mondo resta in lotta per il titolo, visto che si trova a 23 punti di distacco dal balcanico ed è in ottima forma fisica. Di seguito il VIDEO con gli highlights della gara-2 del GP di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 luglio 2021)ha vinto di prepotenza la-2 del GP di2021, quarta tappa del MondialeMXGP che è andata in scena sul circuito di Oss. Il centauroha tirato fuori tutta la sua classe cristallina e si è imposto con immensa personalità, riuscendo ad avere la meglio sullo sloveno Tim Gajser (iridato in carica). Il nove volte Campione del Mondo resta in lotta per il titolo, visto che si trova a 23 punti di distacco dal balcanico ed è in ottima forma fisica. Di seguito ilcon gli highlights della-2 del GP di ...

