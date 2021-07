VIDEO – Mertens e Kat felici in Tanzania, vacanza da sogno (Di domenica 18 luglio 2021) Mertens e Kat felici in Tanzania, la coppia si gode la vacanza in un luogo da sogno immerso nel verde, come si vede nel VIDEO pubblicato da Kat L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 18 luglio 2021)e Katin, la coppia si gode lain un luogo daimmerso nel verde, come si vede nelpubblicato da Kat L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CalcioNapoli24 : - mertens_antonio : @MyRareSG Infatti il video... - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Mertens e Kat in vacanza in Tanzania - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Mertens e Kat in vacanza in Tanzania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Mertens e Kat in vacanza in Tanzania -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mertens Napoli, per Mertens vacanze in Tanzania ... come mostrato dai video pubblicati su Instagram da Katrin Kerkhofs, moglie dell'attaccante belga che oltre al panorama ha ripreso anche Mertens alle prese... con il barbecue.

Mertens e Kat in vacanza in Tanzania Napoli Calcio - La moglie di Mertens, Kat, ha pubblicato su Instagram alcuni video girati in vacanza in Tanzania durante la vacanza prima del ritorno a lavoro per l'attaccante del Napoli atteso da Luciano Spalletti. Clicca sul ...

17/07/2021 - 19:44 VIDEO - Mertens e Kat in vacanza in Tanzania Napoli Magazine VIDEO – Mertens e Kat felici in Tanzania, vacanza da sogno Mertens e Kat felici in Tanzania, la coppia si gode la vacanza in un luogo da sogno immerso nel verde, come si vede nel video pubblicato da Kat ...

Napoli, per Mertens vacanze in Tanzania NAPOLI - Tra i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali agli Europei che stanno affrontando i loro ultimi giorni di vacanza, prima di tornare al lavoro agli ordini di mister Spallet ...

... come mostrato daipubblicati su Instagram da Katrin Kerkhofs, moglie dell'attaccante belga che oltre al panorama ha ripreso anchealle prese... con il barbecue.Napoli Calcio - La moglie di, Kat, ha pubblicato su Instagram alcunigirati in vacanza in Tanzania durante la vacanza prima del ritorno a lavoro per l'attaccante del Napoli atteso da Luciano Spalletti. Clicca sul ...Mertens e Kat felici in Tanzania, la coppia si gode la vacanza in un luogo da sogno immerso nel verde, come si vede nel video pubblicato da Kat ...NAPOLI - Tra i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali agli Europei che stanno affrontando i loro ultimi giorni di vacanza, prima di tornare al lavoro agli ordini di mister Spallet ...