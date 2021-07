VIDEO | HYSAJ canta BELLA CIAO nel ritiro della LAZIO! (Di domenica 18 luglio 2021) Elseid HYSAJ non si è presentato forse nel migliore dei modi nel ritiro della Lazio. Il terzino albanese ex Napoli, in una cena di squadra con tutti i nuovi compagni, ha cantato “BELLA CIAO”. La canzone nata nel periodo della liberazione è diventata un simbolo della sinistra e del comunismo. Chissà come l’avranno presa negli ambienti laziali da sempre legati alla destra. #HYSAJ #BELLA #CIAO #lazio L'articolo VIDEO HYSAJ canta BELLA ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021) Elseidnon si è presentato forse nel migliore dei modi nelLazio. Il terzino albanese ex Napoli, in una cena di squadra con tutti i nuovi compagni, hato “”. La canzone nata nel periodoliberazione è diventata un simbolosinistra e del comunismo. Chissà come l’avranno presa negli ambienti laziali da sempre legati alla destra. ##lazio L'articolo...

