Victoria dei Maneskin molestata in Germania? Lei replica così su Instagram

(Di domenica 18 luglio 2021) Bufera mediatica per , bassista dei , che nelle ultime ore è stata al centro dei rumors diffusi da alcuni fan tedeschi che avrebbero visto e filmato la ragazza, dopo il concerto indi ieri ...

La reazione di, a dettafan, sarebbe dovuta ad una molestia subita da un uomo che le avrebbe palpeggiato il lato b. Il video della presunta aggressione ha fatto il giro del web, ...... Samantha Murray Sharan) e Camilla Rosatello (4 - 6 6 - 4 7 - 5 sulla statunitenseDuval), anche Martina Di Giuseppe si qualifica per il secondo turno del tabellone di qualificazione...Bufera mediatica per Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che nelle ultime ore è stata al centro dei rumors diffusi da alcuni fan tedeschi che avrebbero visto e filmato ...17 lug 2021 - Con un post su Instagram Victoria De Angelis, la 21enne bassista dei Maneskin, ha fatto chiarezza su quanto riportato da alcune testate in merito ad una presunta molestia subita negli sc ...