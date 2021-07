Victoria dei Maneskin, la verità sull'aggressione sessuale al concerto che mette tutti a tacere (Di domenica 18 luglio 2021) Non è stata molestata. Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che nelle ultime ore è stata al centro dei rumors diffusi da alcuni fan tedeschi che avrebbero visto e filmato la ragazza, dopo il concerto in Germania di ieri sera, mentre era in lacrime, una reazione che si sosteneva sarebbe dovuta ad una molestia subita da un uomo che le avrebbe palpeggiato il lato b, in realtà era solo stanca. Il video della presunta aggressione ha scatenato i social e ha fatto il giro del web, suscitando molte polemiche, ma la smentita è arrivata subito. Victoria oggi 18 luglio infatti ha chiarito la vicenda ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Non è stata molestata.De Angelis, bassista dei, che nelle ultime ore è stata al centro dei rumors diffusi da alcuni fan tedeschi che avrebbero visto e filmato la ragazza, dopo ilin Germania di ieri sera, mentre era in lacrime, una reazione che si sosteneva sarebbe dovuta ad una molestia subita da un uomo che le avrebbe palpeggiato il lato b, in realtà era solo stanca. Il video della presuntaha scatenato i social e ha fatto il giro del web, suscitando molte polemiche, ma la smentita è arrivata subito.oggi 18 luglio infatti ha chiarito la vicenda ...

