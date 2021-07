Victoria dei Maneskin è stata aggredita? La bassista spiega cosa è successo realmente (Di domenica 18 luglio 2021) Nelle scorse ore ha fatto molto parlare di sè una presunta aggressione subita da Victoria De Angelis in Germania. Sui social sono apparse alcune testimonianze di persone che avevano riferito di aver assistito a delle molestie rivolte da un uomo ubriaco nei confronti della bassista dei Maneskin. La band vincitrice di Eurovision si trovava in effetti a Colonia, in Germania, per un concerto. La vicenda è stata riportata anche da alcune riviste e portali online, anche se sin da subito è sembrata sospetta. Prove tangibili su quanto accaduto, in effetti, non c'erano. Solo un presunto video citato in uno dei commenti che però ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 luglio 2021) Nelle scorse ore ha fatto molto parlare di sè una presunta aggressione subita daDe Angelis in Germania. Sui social sono apparse alcune testimonianze di persone che avevano riferito di aver assistito a delle molestie rivolte da un uomo ubriaco nei confronti delladei. La band vincitrice di Eurovision si trovava in effetti a Colonia, in Germania, per un concerto. La vicenda èriportata anche da alcune riviste e portali online, anche se sin da subito è sembrata sospetta. Prove tangibili su quanto accaduto, in effetti, non c'erano. Solo un presunto video citato in uno dei commenti che però ...

