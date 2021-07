Via libera all’assunzione di 112mila docenti: “Coperti tutti i posti vacanti”. Sindacati scettici: “Rischio 40mila cattedre scoperte” (Di domenica 18 luglio 2021) Il ministero dell’Economia ha dato il via libera all’assunzione di 112.473 docenti per il prossimo anno scolastico. Un numero che copre tutti i posti vacanti disponibili e liberi, sia di tipo comune che di sostegno. Il primo a cantar vittoria è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi convinto di partire a settembre in presenza e con tutti i docenti al loro posto. A festeggiare sono anche i tanti maestri e professori che attendevano proprio il riscontro del Mef per fare quattro conti con la loro vita. A essere soddisfatti ma guardinghi sono invece i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Il ministero dell’Economia ha dato il viadi 112.473per il prossimo anno scolastico. Un numero che copredisponibili e liberi, sia di tipo comune che di sostegno. Il primo a cantar vittoria è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi convinto di partire a settembre in presenza e conal loro posto. A festeggiare sono anche i tanti maestri e professori che attendevano proprio il riscontro del Mef per fare quattro conti con la loro vita. A essere soddisfatti ma guardinghi sono invece i ...

