Via d’Amelio, Sassoli: “Ferita ancora aperta” (Di domenica 18 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini dell’atroce attentato di via d’Amelio rimarranno per sempre impresse nei nostri occhi e costituiscono una Ferita ancora aperta, una delle pagine più buie della nostra storia nazionale”. Così David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, in collegamento con Palermo in occasione dell’evento “Il tempo che verrà tra memoria e futuro”, in occasione dell’anniversario della strage di via d’Amelio. “Paolo Borsellino era un giudice che anteponeva a tutto il senso dello Stato e il ruolo della democrazia, un magistrato scrupoloso, coraggioso nell’applicazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini dell’atroce attentato di viarimarranno per sempre impresse nei nostri occhi e costituiscono una, una delle pagine più buie della nostra storia nazionale”. Così David, Presidente del Parlamento europeo, in collegamento con Palermo in occasione dell’evento “Il tempo che verrà tra memoria e futuro”, in occasione dell’anniversario della strage di via. “Paolo Borsellino era un giudice che anteponeva a tutto il senso dello Stato e il ruolo della democrazia, un magistrato scrupoloso, coraggioso nell’applicazione ...

