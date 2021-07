Verstappen: «Hamilton irrispettoso e antisportivo, ho guardato i festeggiamenti dall’ospedale» (Di domenica 18 luglio 2021) Max Verstappen ha fatto sentire la sua voce dopo il Gran Premio di Silverstone in cui è stato buttato fuori al primo giro da Lewis Hamilton. Uno scontro di cui si parlerà a lungo. Hamilton ha finito col vincere con un sorpasso su Leclerc a due giri dal termine. Il pilota olandese della Red Bull si è fatto sentire sui social. “Sono felice di star bene. Molto deluso di essere stato eliminato in questo modo. La penalità inflitta (10 secondi) non ci aiuta e non rende giustizia alla manovra pericolosa di Lewis. Guardare i festeggiamenti mentre si è ancora in ospedale è un comportamento irrispettoso e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 luglio 2021) Maxha fatto sentire la sua voce dopo il Gran Premio di Silverstone in cui è stato buttato fuori al primo giro da Lewis. Uno scontro di cui si parlerà a lungo.ha finito col vincere con un sorpasso su Leclerc a due giri dal termine. Il pilota olandese della Red Bull si è fatto sentire sui social. “Sono felice di star bene. Molto deluso di essere stato eliminato in questo modo. La penalità inflitta (10 secondi) non ci aiuta e non rende giustizia alla manovra pericolosa di Lewis. Guardare imentre si è ancora in ospedale è un comportamentoe ...

