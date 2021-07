Verratti: “Viaggio di nozze? Prima stiamo un po’ in famiglia” (Di domenica 18 luglio 2021) Marco Verratti, dopo il trionfo con l’Italia a Euro 2020, è convolato a nozze con la compagna Jessica Aidi. La coppia però aspetterà ancora qualche giorno Prima di partire per il Viaggio di nozze. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha raccontato ai microfoni della trasmissione Rai “L’Estate in diretta” le emozioni del matrimonio con la bellissima modella. “Viaggio di nozze? Prima ci prendiamo un po’ di tempo con la famiglia e poi prenderemo 5-6 giorni insieme per stare un po’ da soli da qualche parte” ha detto ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) Marco, dopo il trionfo con l’Italia a Euro 2020, è convolato acon la compagna Jessica Aidi. La coppia però aspetterà ancora qualche giornodi partire per ildi. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha raccontato ai microfoni della trasmissione Rai “L’Estate in diretta” le emozioni del matrimonio con la bellissima modella. “dici prendiamo un po’ di tempo con lae poi prenderemo 5-6 giorni insieme per stare un po’ da soli da qualche parte” ha detto ...

Advertising

sportface2016 : Marco #Verratti, rinviato di qualche giorno il viaggio di nozze con Jessica Aidi: 'Prima ci prendiamo un po' di tem… - kindnhes : ma Giuseppe di Tommaso è già in viaggio verso Parigi per documentare il matrimonio di Verratti vero? - F1Carcarla : @Deborah_Juve Verratti si (ri)sposa domani diciamo che questa è l'unica settimana per sposarsi per i giocatori coin… -