Ventinove anni dalla strage di via D'Amelio: incontro in memoria di Paolo Borsellino

In concomitanza con il 29° anniversario della strage di via D'Amelio l'associazione Libera, insieme ad altre realtà territoriali, hanno organizzato un incontro dal titolo "La bellezza del fresco profumo della libertà", in memoria del magistrato Paolo Borsellino e la sua scorta. L'appuntamento è lunedì 19 luglio alle 16:59 (orario in cui avvenne la strage) al caffè bottega solidale Tertulia, in Galleria Fanzago, 20 a Bergamo. Interverrà Lorenzo Frigerio, coordinatore di Libera Informazione.

