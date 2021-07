Variante Delta, positivo il ministro della Salute britannico. Johnson evita la quarantena e tira dritto sulle riaperture totali (Di domenica 18 luglio 2021) Non andrà in quarantena il premier britannico Boris Johnson, nonostante abbia avuto contatti con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo alla Covid ieri con lievi sintomi. Johnson ha deciso di seguire un «programma pilota» avviato dal Sistema sanitario nazionale britannico che permette di continuare a lavorare ma sottoponendosi a test quotidiani. Il contagio nel governo britannico non sembra frenare il piano di riaperture, che prevede per il 19 luglio il «giorno della ... Leggi su open.online (Di domenica 18 luglio 2021) Non andrà inil premierBoris, nonostante abbia avuto contatti con ilSajid Javid, risultatoalla Covid ieri con lievi sintomi.ha deciso di seguire un «programma pilota» avviato dal Sistema sanitario nazionaleche permette di continuare a lavorare ma sottoponendosi a test quotidiani. Il contagio nel governonon sembra frenare il piano di, che prevede per il 19 luglio il «giorno...

Advertising

RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - serenel14278447 : Variante Delta, perche' e' cosi' contagiosa - RossariElisa : RT @HojohClo: Proviamo così, magari è più chiaro. Io sono vaccinata Io entro in contatto con la variante Delta Io prendo il raffreddore Io… -