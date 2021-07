Variante Delta, "bomba ad orologeria". Il terrificante caso a Roma: tutto in poche ore, il più grande focolaio d'Italia (Di domenica 18 luglio 2021) Tutta la potenza della Variante Delta, in una storia che arriva da Roma e si lega a doppio filo ad Euro 2020, al trionfo Azzurro dell'Italia a Wembley contro l'Inghilterra. Una vicenda di cui dà conto il Corriere della Sera, che racconta quanto avvenuto al The Clifton, un pub che si trova nel quartiere Monteverde, diventato in poco tempo il più grande focolaio Covid in Italia. Il tutto risale alla sera della semifinale contro la Spagna, in seguito alla quale sono saliti a 97 i casi di positività confermati, di cui 17 sono contagi secondari tra amici e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Tutta la potenza della, in una storia che arriva dae si lega a doppio filo ad Euro 2020, al trionfo Azzurro dell'a Wembley contro l'Inghilterra. Una vicenda di cui dà conto il Corriere della Sera, che racconta quanto avvenuto al The Clifton, un pub che si trova nel quartiere Monteverde, diventato in poco tempo il piùCovid in. Ilrisale alla sera della semifinale contro la Spagna, in seguito alla quale sono saliti a 97 i casi di positività confermati, di cui 17 sono contagi secondari tra amici e ...

Advertising

RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - borghi_claudio : 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo… - Adnkronos : Primo ministro #Israele Bennett: 'Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace'. - albealias : RT @borghi_claudio: 7) DIRE CHE SE NON CI VACCINIAMO TUTTI SI CREANO LE VARIANTI E' UNA SCIOCCHEZZA Supponiamo anche che perchè siamo camp… - Flavr7 : RT @autocostruttore: La variante Delta fa paura, giù le prenotazioni per le vacanze: 50% in una settimana Il terrorismo sta funzionando -