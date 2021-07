Vangelo del giorno | Marco 6 | 30-34 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 18 luglio 2021) Lo spunto daldi oggi 18 Luglio 2021, Domenica “ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore”. XVI Settimana del tempo ordinario – IV Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo6,30-34 In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

antoniospadaro : Chi si illude che il Vangelo sia “peace & love” o garanzia di vittoria si inganna. Il #Vangelo è #dramma, confronto… - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 18 luglio 2021. - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 18 luglio 2021. - MonsDiBruno : Vangelo del giorno 18 luglio 2021. - tusciatimes : Il Vangelo della domenica, XVI del tempo ordinario -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Ildi Marco racconta nel capitolo 5 di un uomo nella zona dei Geraseni, una zona che non apparteneva alla Giudea, ad estlago di Genesaret. Secondo la storia, quest'uomo era posseduto da uno '...Dalsecondo Marco Mc 6,30 - 34 In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e ... ParolaSignore.I Peanuts, le immortali strisce a fumetti nate dalla creatività di Charles M. Schulz, dopo avere sbriciolato parecchi record hanno fatto ingresso in un terreno quasi sacro. Chi lo ...Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano ...