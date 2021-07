Van der Meyde: “Baciai in bocca Ibrahimovic. Avevo tendenze gay” (Di domenica 18 luglio 2021) Andy Van der Meyde ha raccontato un aneddoto di quando giocava nell'Ajax insieme a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non la prese bene Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021) Andy Van derha raccontato un aneddoto di quando giocava nell'Ajax insieme a Zlatan. Lo svedese non la prese bene

Advertising

alescavanna : RT @ledep: Era senza dubbio il Tour di Van der Poel: negli ultimi dieci giorni è fortissimamente diventato il Tour di Van Aert, semplicemen… - PianetaMilan : #VanderMeyde: “Baciai in bocca #Ibrahimovic. Avevo tendenze gay” - SimoneFabbri20 : @Eurosport_IT Fortuna che aveva dichiarato di essere stanco.. e non dimentichiamoci che nel cross arriva sempre e s… - davideserusi : #TDF2021 nel complesso un po' troppo prevedibile ma con singoli momenti che hanno fatto la storia. #Pogacar ha scri… - valerionicastro : Van Aert e van der Poel hanno decisamente cominciato una esaltante competizione per riscrivere regole, storia e consuetudini del ciclismo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Van der Ma cosa volevate di più da questo Tour? Ma nei giorni precedenti cos'era già successo? La vittoria iridata di Julian Alaphilippe in apertura, la ribattuta di Van der Poel col capolavoro del doppio attacco a Mûr - de - Bretagne, la maglia ...

Pogacar re del Tour de France, Van Aert vince a Parigi l'ultima tappa Stavolta non ha avuto rivali, Tadej: ha strappato la leadership a Mathieu van der Poel all'ottava tappa (il 3 luglio Le Grand - Bornand) e non l'ha più mollata, dominando sui Pirenei e lasciando le ...

Atletica: Van Der Valt e Lemaitre star a Celle Ligure Agenzia ANSA I VOTI DI STAGI. INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE POGACAR SI È GIA' RIPETUTO Pogi non vi solletica la vostra fantasia? Temo che sia un problema vostro. Io con Taddeo, Vingegaard, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Mark Cavendish e compagnia pedalante mi sono divertito un ...

Tadej Pogacar, il re Mida su due ruote Il 22.enne sloveno ha vinto per la seconda volta il Tour de France e sembra trasformare in oro tutto ciò che tocca. Sui Campi Elisi volata trionfale di Van Aert ...

Ma nei giorni precedenti cos'era già successo? La vittoria iridata di Julian Alaphilippe in apertura, la ribattuta diPoel col capolavoro del doppio attacco a Mûr - de - Bretagne, la maglia ...Stavolta non ha avuto rivali, Tadej: ha strappato la leadership a MathieuPoel all'ottava tappa (il 3 luglio Le Grand - Bornand) e non l'ha più mollata, dominando sui Pirenei e lasciando le ...Pogi non vi solletica la vostra fantasia? Temo che sia un problema vostro. Io con Taddeo, Vingegaard, Van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Mark Cavendish e compagnia pedalante mi sono divertito un ...Il 22.enne sloveno ha vinto per la seconda volta il Tour de France e sembra trasformare in oro tutto ciò che tocca. Sui Campi Elisi volata trionfale di Van Aert ...