Vaccino Zhifei blocca con tre dosi tutte le varianti, 'anche la Delta' (Di domenica 18 luglio 2021) Potrebbe arrivare dalla il pronto a sfidare tutte le , però servono tre dosi. Lo mantiene infatti la sua efficacia anche contro la che, per ora, è quella più contagiosa. Si tratta del Vaccino messo a ... Leggi su leggo (Di domenica 18 luglio 2021) Potrebbe arrivare dalla il pronto a sfidarele , però servono tre. Lo mantiene infatti la sua efficaciacontro la che, per ora, è quella più contagiosa. Si tratta delmesso a ...

Advertising

antbar12 : RT @NessunaCorrelaz: 18 Luglio 2021 - Zhifei 3 Dosi All Inclusive Vaccino, test positivi in Cina. 'Zhifei con 3 dosi blocca tutte le varia… - achene_paolo : RT @benq_antonio: 'In arrivo il Super Vaccino cinese Zhifei da 3 dosi' in mezz ora ti trasformi in riso alla cantonese con con contorno di… - NessunaCorrelaz : 18 Luglio 2021 - Zhifei 3 Dosi All Inclusive Vaccino, test positivi in Cina. 'Zhifei con 3 dosi blocca tutte le va… - italiarialzat : RT @benq_antonio: 'In arrivo il Super Vaccino cinese Zhifei da 3 dosi' in mezz ora ti trasformi in riso alla cantonese con con contorno di… - airone555 : RT @benq_antonio: 'In arrivo il Super Vaccino cinese Zhifei da 3 dosi' in mezz ora ti trasformi in riso alla cantonese con con contorno di… -