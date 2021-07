Vaccino | choc a Macerata | barista di 53 anni trovato morto a letto | il giorno prima aveva ricevuto la seconda dose

(Di domenica 18 luglio 2021) Il comune di Pollenza () è sotto. La comunità piange Paolo Ruffini , titolare dell'omonimo bar , che si trova lungo la strada ex Statale 77, a stazione di Pollenza, poco lontano dalla ...

Il comune di Pollenza ( Macerata ) è sotto. La comunità piange Paolo Ruffini , titolare dell'omonimo bar , che si trova lungo la strada ex Statale 77, a stazione di Pollenza, poco lontano dalla chiesa del Sacro Cuore, che ricade nel ...POLLENZA - Il comune di Pollenza è sotto. La comunità piange Paolo Ruffini, titolare dell'omonimo bar, che si trova lungo la strada ex ...aveva ricevuto la seconda dose delanti Covid - 19 ...Il comune di Pollenza (Macerata) è sotto choc. La comunità piange Paolo Ruffini, titolare dell’omonimo bar, che si trova lungo la strada ex Statale 77, a stazione ...POLLENZA - Il comune di Pollenza è sotto choc. La comunità piange Paolo Ruffini ... Venerdì mattina, a mezzogiorno, il cinquantatreenne aveva ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid-19 nel ...