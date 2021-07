Vaccino | a Macerata barista di 53 anni trovato morto a letto | il giorno prima aveva ricevuto la seconda dose

(Di domenica 18 luglio 2021) Il comune di Pollenza () è sotto choc . La comunità piange Paolo Ruffini , titolare dell'omonimo bar , che si trova lungo la strada ex Statale 77, a stazione di Pollenza, poco lontano dalla ...

PieroVendramel : RT @Gazzettino: Vaccino, choc a Macerata: barista di 53 anni trovato morto a letto, il giorno prima aveva ricevuto la seconda dose https://… - Fi3ldingM3llish : RT @eurallergico: Valentina Bencini, 49 anni, morta il giorno successivo alla vaccinazione: - bruisterlamar : RT @eurallergico: Valentina Bencini, 49 anni, morta il giorno successivo alla vaccinazione: - ci_cinicamente : RT @eurallergico: Valentina Bencini, 49 anni, morta il giorno successivo alla vaccinazione: - SieteCornuti : Macerata, morto a 53 anni poco dopo il richiamo del vaccino: terrificante, come lo trovano a letto -

Il comune di Pollenza (Macerata) è sotto choc. La comunità piange Paolo Ruffini, titolare dell'omonimo bar, che si trova lungo la strada ex Statale 77, a stazione di Pollenza, poco lontano dalla chiesa del Sacro Cuore. Un'altra drammatica storia che fa crescere i dubbi sul vaccino. Paolo Ruffini è morto nel sonno a 53 anni, il giorno dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino.