Vaccini, nel Barese il 74% dei residenti ha ricevuto almeno una dose. Sì va verso 4 milioni e mezzo di somministrazioni in Puglia (Di domenica 18 luglio 2021) In Puglia sono 4.231.124 le dosi di vaccino anticovid somministrate (dato aggiornato alle ore 17.07 dal Report del Governo nazionale). Un quantitativo che equivale al 94,8% di quelle consegnate dal ... Leggi su baritoday (Di domenica 18 luglio 2021) Insono 4.231.124 le dosi di vaccino anticovid somministrate (dato aggiornato alle ore 17.07 dal Report del Governo nazionale). Un quantitativo che equivale al 94,8% di quelle consegnate dal ...

