Vaccini, la situazione: quali regioni vaccinano di meno, quali di più (Di domenica 18 luglio 2021) L’emergenza si chiama variante Delta. Ieri 17 luglio i contagi hanno sfondato la soglia delle tre migliaia, a fronte di un aumento meno preoccupante del solito nel numero di terapie intensive. Nelle cifre gli esperti leggono l’effetto dei Vaccini: i positivi al Covid si concentrerebbero nelle fasce d’età più giovani, mentre i gruppi anagrafici maggiormente a rischio starebbero effettivamente beneficiando dello scudo dei preparati anti-coronavirus. Senza dubbio, però, la campagna di vaccinazione ha ampi margini di miglioramento. E questo soprattutto in due regioni del Meridione. Per il resto, i numeri, in termini assoluti, restano stabili e ... Leggi su quifinanza (Di domenica 18 luglio 2021) L’emergenza si chiama variante Delta. Ieri 17 luglio i contagi hanno sfondato la soglia delle tre migliaia, a fronte di un aumentopreoccupante del solito nel numero di terapie intensive. Nelle cifre gli esperti leggono l’effetto dei: i positivi al Covid si concentrerebbero nelle fasce d’età più giovani, mentre i gruppi anagrafici maggiormente a rischio starebbero effettivamente beneficiando dello scudo dei preparati anti-coronavirus. Senza dubbio, però, la campagna di vaccinazione ha ampi margini di miglioramento. E questo soprattutto in duedel Meridione. Per il resto, i numeri, in termini assoluti, restano stabili e ...

Advertising

anodeforcruelty : Per me non sei normale né ad essere no vax né a dire che ti faresti tutti i vaccini insieme contemporaneamente il g… - dan2cil : RT @ClaudioDeglinn2: Vaccini Flop! Questo è l'amara Verità! Israele ammette che il vaccino Pfizer non da protezione dalla variante Delta..… - Santippe2 : RT @alessandricci: Mi pare che ci sia un precipitare vertiginoso della situazione, tra pass obbligatori, minacce di ritorno a zone colorate… - EraldoFR : RT @ClaudioDeglinn2: Vaccini Flop! Questo è l'amara Verità! Israele ammette che il vaccino Pfizer non da protezione dalla variante Delta..… - RafDeMonte : @DanieleLondon @fineasestesso @ivancatalano_eu @mante @arcanodavvero Ecco ha centrato il problema: secondo lei è lo… -