Vaccini in Italia, la situazione nelle regioni: così ha rallentato la campagna. I casi Sicilia e Friuli (Di domenica 18 luglio 2021) Ogni cinque richiami, una prima somministrazione: sono ancora senza copertura oltre 2,4 milioni di over 60. Le situazioni più gravi in Sicilia e Calabria Leggi su corriere (Di domenica 18 luglio 2021) Ogni cinque richiami, una prima somministrazione: sono ancora senza copertura oltre 2,4 milioni di over 60. Le situazioni più gravi ine Calabria

TgLa7 : ??#Vaccini: in Italia superati i 60 mln di dosi somministrate. Gli immunizzati sono quasi 26 milioni tra gli over 12 - Adnkronos : #Pregliasco sui #vaccini in Italia: 'Non vedo male l'obbligo per i docenti'. - RobertoBurioni : Ostacolare con vaccini sicuri ed efficaci la diffusione di un virus mortale che ci ha distrutto socialmente, cultur… - perchetendenza : 'Lollobrigida': Per queste dichiarazioni sui vaccini del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in un'intervis… - mpersivale : @Walterhagen1964 @RobertoBurioni Abbiamo deciso che AstraZeneca e J&J, ottimi vaccini, non ci piacciono più e non c… -