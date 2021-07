Vacanze, la Liguria decolla. Tornano anche gli stranieri (Di domenica 18 luglio 2021) Tutto esaurito già a giugno. Grazie alle seconde case, la regione è tra le cinque più visitate d’Italia Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 18 luglio 2021) Tutto esaurito già a giugno. Grazie alle seconde case, la regione è tra le cinque più visitate d’Italia

Advertising

RegLiguria : ?? La Liguria al terzo posto come meta delle vacanze outdoor scelta quest'estate dagli italiani secondo l'indagine d… - NorbertSteiner7 : RT @RegLiguria: ?? La Liguria al terzo posto come meta delle vacanze outdoor scelta quest'estate dagli italiani secondo l'indagine di @ENIT_… - vincesal555 : @ValentinaVeltro Sono anni che scelgo una meta italiana diversa per le vacanze estive. Una o due settimane. Di soli… - la_nana_bianca : @iofinalmente Se non sono indiscreta Liguria dove? Buone vacanze ?? - DocMicheleFiore : RT @rbriddick1977: @_Rrose_Selavy @ValentinaVeltro Le mie vacanze in Liguria sono (state) tutto un 'rispetto il posto che mi ospita al mill… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze Liguria GREEN PASS, NUOVO DECRETO COVID 1 AGOSTO/ Salvini: "Obbligo locali? Caz*ata pazzesca" ... Giovanni Toti , che spinge per l'adozione tout court del Green Pass: " Anche in Liguria ... Criticità è anche il fatto che la campagna vaccinale si è rallentata per l'inizio delle vacanze di molti ...

Covid, aumentano i 'focolai delle vacanze'. Toti: 'Il Green Pass è il male minore' Si accende il dibattito sul Green Pass nei giorni in cui aumentano i 'focolai delle vacanze' in diverse regioni italiane. E anche in Liguria, seppure non siano stati registrati focolai specifici, la preoccupazione sale di pari passo con la conta dei nuovi positivi, che da qualche ...

Vacanze, la Liguria decolla. Tornano anche gli stranieri Il Secolo XIX Vacanze, la Liguria decolla. Tornano anche gli stranieri Genova – Tutti al mare. In Liguria. La nostra regione archivia il giugno 2021 con il tutto esaurito negli stabilimenti balneari e una crescita del 15 per cento di presenze rispetto allo stesso mese di ...

Covid, le ultime news. Green pass e colori, martedì la cabina di regia del governo. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le ultime news. Green pass e colori, martedì la cabina di regia del governo. LIVE ...

... Giovanni Toti , che spinge per l'adozione tout court del Green Pass: " Anche in... Criticità è anche il fatto che la campagna vaccinale si è rallentata per l'inizio delledi molti ...Si accende il dibattito sul Green Pass nei giorni in cui aumentano i 'focolai delle' in diverse regioni italiane. E anche in, seppure non siano stati registrati focolai specifici, la preoccupazione sale di pari passo con la conta dei nuovi positivi, che da qualche ...Genova – Tutti al mare. In Liguria. La nostra regione archivia il giugno 2021 con il tutto esaurito negli stabilimenti balneari e una crescita del 15 per cento di presenze rispetto allo stesso mese di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le ultime news. Green pass e colori, martedì la cabina di regia del governo. LIVE ...