“Uscito dalla tasca di Chiellini?” E Lukaku risponde: “I campioni d’Italia siamo noi” (Di domenica 18 luglio 2021) Botta e risposta tra Romelu Lukaku e un tifoso sul profilo Instagram dell’attaccante interista: “A sei Uscito dalla tasca di Chiellini finalmente…” Il gigante belga non si è fatto attendere, rispondendo: “Italia ha vinto sono contento per voi veramente… però campioni d’Italia siamo noi.. Inter Ricordati” A poco più di un mese dall’inizio del campionato, si comincia già a respirare aria di derby d’Italia! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Botta e risposta tra Romelue un tifoso sul profilo Instagram dell’attaccante interista: “A seidifinalmente…” Il gigante belga non si è fatto attendere,ndo: “Italia ha vinto sono contento per voi veramente… perònoi.. Inter Ricordati” A poco più di un mese dall’inizio del campionato, si comincia già a respirare aria di derby! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu ...

Advertising

lewixbreathin : vorrei ricordare al signorino max verstappen che le celebrazione post-gara sono state fatte anche dopo l’incidente… - W1nnylOveyOu : Sembra uscito dalla tomba - soltantopioggia : T è uscito dalla stanza per cercare delle spranghe con cui bloccare la porta - nonsochedii : il modo in cui è uscito dalla sua stanza x il suo arrivo, un rapporto così dove me lo trovate x me xazzo?????????????? - notonmyview : Lui è veramente uscito dalla sua stanza solo quando è arrivato quell’altro perché di socializzare a lui purtroppo.. -