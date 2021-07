Usa | “Dante700 Sospira” | concorso di arti visive dalla Campania a New York

(Di domenica 18 luglio 2021) “E par chesua labbia si mova,/uno spirto soave e pien d’amore/che va dicendo all’anima:”. Sono i versi tratti dal celebre sonetto “Tanto gentile e tanto onesta pare”, contenuto nel XXVI Capitolo della “Vita Nuova” a dare il titolo ad un originaledestinato a fotografi edsti per celebrare il 700esimo anniversario della morte di Dante. L’iniziativa, realizzata nell’ambito della ventiseiesima edizione del Premio Penisola Sorrentina, parteed arriva fino in America, nel Connecticut e nel Tristate grazie alla sinergia con lo Iace, l’Italian American ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Usa Dante700

Il Denaro

Sono reperibili on line sulla piattaforma cercarte.it/il bando di concorso ed il form di iscrizione gratuita al concorso "Dante 700 " Sospira" ...e cultura italiana nel Tristate Area e, con ...NAPOLI - Sono reperibili on line sulla piattaforma cercarte.it/il bando di concorso ed il ...non profit che promuove lo studio della lingua e cultura italiana nel Tristate Area e, con ...Vale la pena vivere ‘Una notte al museo’, anche se i reperti conservati non prenderanno vita come nel famoso film con Ben Stiller. Domani, infatti, tutta Europa celebra ‘La notte dei Musei’, anche Are ...