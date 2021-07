' Un' app israeliana per spiare gli smartphone di giornalisti e attivisti' | ecco quali sono gli Stati accusati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : app israeliana

ilmattino.it

Un', utilizzata per spiare illegalmente giornalisti e attivisti per i diritti umani , da parte di diversi governi autoritari nel mondo. Un'indiscrezione clamorosa, quella che emerge dall'...La versione dell'aziendaIn un commento rilasciato su richiesta del Washington Post , ... compresi i messaggi dellecrittografati, le fotografie e i dati di posizione. Si può anche ...Jair Bolsonaro dimesso dopo quattro giorni di ricovero. Il presidente del Brasile si trovava in ospedale per un'ostruzione intestinale e, al momento di lasciare la struttura, ha rilasciato ...Tutto grazie al software di spionaggio Pegasus distribuito dalla società di sorveglianza, con base in Israele, NSO Group. (Il Fatto Quotidiano) Il programma, commercializzato dall’israeliano Nso Group ...